Engländer White reist aus persönlichen Gründen ab

Der englische Verteidiger Ben White ist aus persönlichen Gründen von der Fußball-WM in Katar abgereist. Das teilte der englische Verband FA am Mittwoch mit. Eine Rückkehr des 25-jährigen Arsenal-Profis wird nicht erwartet. White war von Teamchef Gareth Southgate etwas überraschend für die WM nominiert worden und spielte keine einzige Minute. Am Montag hatte er das Training verpasst und war laut FA krank.