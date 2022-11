England gegen USA vor vorzeitigem WM-Achtelfinal-Einzug

England hat vor dem Duell mit den USA am Freitag (20.00 Uhr/live ORF 1) in Al Khor den vorzeitigen Sprung ins Achtelfinale der Fußball-WM im Visier. Mit einem Sieg über die Amerikaner hätte der Champion von 1966 das Ticket für die K.o.-Phase schon nach zwei Partien in der Tasche. Nicht nur der Turnierstart verlief für die Engländer mit dem 6:2 über den Iran verheißungsvoll, auch die Personalsituation stellt sich rosig dar - Harry Kane und Harry Maguire sind einsatzbereit.

SN/APA/AFP/PAUL ELLIS Southgate hofft auf vorzeitigen Achtelfinal-Aufstieg Englands