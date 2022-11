England nach 3:0 gegen Wales im Achtelfinale gegen Senegal

England ist bei der Fußball-WM als Gruppensieger ins Achtelfinale eingezogen. Der Champion von 1966 setzte sich am Dienstag in Al Rayyan gegen Wales mit 3:0 (0:0) durch und trifft nun als Erster von Pool B am Sonntag (20.00 Uhr MEZ) auf den Gruppe-A-Zweiten Senegal. Österreichs Play-off-Bezwinger Wales hingegen muss als Letzter mit nur einem Punkt nach Hause reisen. Die Tore erzielten Marcus Rashford (50., 68.) und Phil Foden (51.).

SN/APA/AFP/JAVIER SORIANO Rashford brachte England auf die Siegerstra§e