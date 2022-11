England-Teamchef Southgate fordert mehr von seinen Lions

Am Ende eines turbulenten zweiten WM-Tages war Englands Teamchef Gareth Southgate um Gelassenheit bemüht. Als einer der wenigen Europäer äußerte er Verständnis für das FIFA-Vorgehen in der Causa "One Love", seinen eigenen Kritikern konterte er angesichts des überzeugenden 6:2-Auftaktsiegs gegen den Iran nicht. Sein Tenor: Gegen andere Kaliber werde die Leistung nicht reichen.

SN/APA/AFP/PAUL ELLIS Southgate versucht Englands Euphorie zu bremsen