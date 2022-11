Englands Fußballer knien auch bei WM - "Starkes Statement"

Englands Fußballer werden auch vor den Spielen der Weltmeisterschaft in Katar auf dem Rasen niederknien. Das bestätigte Nationaltrainer Gareth Southgate am Sonntagabend in Doha. "Wir haben darüber diskutiert und wir fühlen, dass wir es machen sollten. Dafür stehen wir als Team", sagte der 52-Jährige. Die Engländer starten am Montag gegen Iran ins Turnier.

Schon bei der EM im vergangenen Jahr waren sie vor jedem ihrer Spiele mit einem Knie auf den Boden gegangen, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. "Das ist die größte Bühne und es wäre ein starkes Statement für die jungen Menschen auf der ganzen Welt", so Southgate.