Englands Team trainiert ohne angeschlagene Rice und Wilson

Englands Fußball-Nationalteam bangt kurz vor dem Duell mit Weltmeister Frankreich um einen Einsatz des zentralen Mittelfeldspielers Declan Rice. Der 23-Jährige, der bisher in allen vier WM-Spielen der "Three Lions" von Beginn an spielte, fehlte im Training am Mittwoch, weil er sich unwohl fühlte. Auch der angeschlagene Callum Wilson war bei der Einheit, die die restlichen Spieler um Kapitän Harry Kane bei 26 Grad und bewölktem Himmel in Al Wakrah absolvierten, nicht dabei.

SN/APA/AFP/ADRIAN DENNIS Rice ist nicht voll fit