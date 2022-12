Erneut Ausschreitungen in Brüssel nach Marokkos WM-Sieg

Nach dem Einzug der marokkanischen Fußball-Nationalmannschaft in das WM-Achtelfinale musste die Polizei in Brüssel bei den Feierlichkeiten erneut einschreiten. 18 Menschen wurden wegen Störung der öffentlichen Ordnung in polizeiliche Gewahrsam genommen, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga am Donnerstagabend unter Berufung einer Polizeisprecherin berichtete. Zuvor am Abend hatte die Polizei noch mitgeteilt, dass es keine Ausschreitungen gebe.

SN/APA/AFP/VALERIA MONGELLI Polizei musste in Brüssel erneut eingreifen