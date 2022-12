Ersatzmann Australiens mit Toppreis: Messi-Trikot

Er hat nicht eine Minute bei der WM gespielt, und doch durfte sich der australische Mittelfeldspieler Cameron Devlin über ein Top-Souvenir freuen: Denn nach dem Achtelfinalmatch der Socceroos tauschte Devlin mit Argentiniens Superstar Lionel Messi die Trikots. In diesem Match hat Messi nicht nur ein Tor geschossen, sondern auch sein 1.000. Pflichtspiel als Profi gespielt. Ein T-Shirt, das also auch eine Wertanlage sein kann, wenn man manche Auktionserlöse sieht.

"Ich bin aufs Feld gegangen, habe die Burschen zuerst getröstet und dann Messis Hand geschüttelt", sagte Devlin nach seiner Ankunft auf dem Flughafen in Sydney. Niemand habe etwas zu Messi gesagt. "Da hab ich mein Glück versucht und er sagte: 'Ich sehe dich drinnen'." Der Moment wurde zudem auch auf Video aufgezeichnet.

"Ich wollte den anderen Burschen zuerst die Möglichkeit geben, keiner hat es gemacht, also dachte ich mir, warum nicht?", sagte der 24-jährige Spieler in Diensten von Heart of Midlothian in der schottischen Topliga. "Ich weiß nicht, ob mein Shirt irgendwo in der Garderobe geblieben ist, aber ich war überrascht, dass er meines überhaupt genommen hat."

Er wird das Messi-Trikot zu Hause in Ehren halten, sein Vater wird darauf schauen. "Ich glaube, er wird es mich nicht mehr angreifen lassen", scherzte Devlin.