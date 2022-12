Ex-Weltmeister Mertesacker: DFB-Team nur noch Mittelmaß

Der deutsche Ex-Weltmeister Per Mertesacker hat der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Katar internationales Spitzenniveau abgesprochen. "Wir gehören nicht mehr zur Weltspitze, sind nur Mittelmaß", sagte der frühere Nationalspieler am Freitag im ZDF.

SN/APA/dpa/Bernd Thissen Mertesacker sieht DFB-Team nur noch Mittelma§