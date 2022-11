"Extra-Motivation" verhilft Kroatien zu Erfolg über Kanada

Vize-Weltmeister Kroatien hat am Sonntag durch den 4:1-Erfolg über Kanada bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar einen wichtigen Schritt in Richtung K.o.-Phase gemacht. Zum Matchwinner avancierte dabei Andrej Kramaric, der von "einem besonderen Moment" sprach und anschließend dem kanadischen Teamchef für die "Extra-Motivation" dankte. Kanada stieß trotz eines historischen Momentes und eines couragierten Auftretens an seine Grenzen.

SN/APA/AFP/ADRIAN DENNIS Kramaric avancierte gegen Kanada zum Matchwinner