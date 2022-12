Fashion statt Fußball im WM-Stadion 974 in Doha

Das architektonisch besondere WM-Stadion 974 wird noch während des Fußball-Turniers in Katar zweckentfremdet. Nach Angaben des Organisationskomitees am Freitag dient die Arena am 16. Dezember als Ausrichtungsstätte der Modenschau "Qatar Fashion United". Nach dem Achtelfinale zwischen Brasilien und Südkorea am Montag, dem letzten WM-Spiel im Stadion 974, hatten demnach "erste Arbeiten" begonnen, um die Arena aus dem "Turniermodus" zu nehmen und dem Gastgeberland zurückzugeben.

SN/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV Das Container-Stadion wird umgerüstet