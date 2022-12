FIFA erklärt Japans Millimeter-Tor: Regulärer Treffer

Japans viel diskutierter Millimeter-Treffer zum 2:1 gegen Spanien bei der Fußball-WM in Katar war regulär. Der Weltverband FIFA veröffentlichte am Freitagnachmittag bei Twitter die Aufnahmen, die am Donnerstag im Khalifa International Stadium beim Videobeweis verwendet worden waren. "Andere Kameras zeigen möglicherweise irreführende Bilder, aber den verfügbaren Beweisen zufolge war der Ball nicht vollständig aus dem Spiel", schrieb die FIFA.

SN/APA/AFP/GIUSEPPE CACACE Die ominöse Szene