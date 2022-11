FIFA mahnt Zulassung von Regenbogenfarben an

Der Fußball-Weltverband (FIFA) hat nach dpa-Informationen bei den katarischen Behörden und beim WM-Organisationskomitee die Zulassung von Regenbogenfarben in den Stadien angemahnt. Die FIFA hatte vor der Endrunde (bis 18. Dezember) bekanntgegeben, dass Regenbogensymbole erlaubt seien. Zuletzt war es aber vermehrt zu Zwischenfällen gekommen, bei denen Fans vor den Spielen entsprechende Utensilien abgenommen worden waren.

Der walisische Verband hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass die FIFA bestätigt habe, dass Hüte und Fahnen in Regenbogenfarben mit zum Spiel gegen den Iran am Freitag gebracht werden dürften. "Alle WM-Austragungsorte wurden kontaktiert und angewiesen, die vereinbarten Regeln und Vorschriften einzuhalten", teilten die Waliser mit. Homosexualität in Katar verboten und wird mit bis zu sieben Jahren Gefängnis bestraft.