FIFA: WM-Stadien zu 94 Prozent gefüllt

Die Stadien der Fußball-WM sind laut Angaben des Weltverbands FIFA bisher zu 94 Prozent gefüllt gewesen. Wie die FIFA am Freitag mitteilte, wurde bei der Partie zwischen Brasilien und Serbien (2:0) am Donnerstagabend im Finalstadion in Lusail mit 88.103 Menschen die bisher höchste Zuschauerzahl registriert. Im Al-Bidda Park verfolgten demnach über den Tag 98.000 Menschen die WM-Partien auf dem Fanfest.