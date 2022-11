Flitzer mit Palästina-Flagge bei Tunesien - Frankreich

Während des Gruppenspiels Tunesien gegen Frankreich bei der Fußball-WM in Katar hat sich erneut ein Flitzer Zutritt zum Spielfeld verschafft und die Sicherheitskräfte genarrt. Der Mann kam am Mittwoch in Al Rayyan mit einer Palästina-Flagge aufs Spielfeld und schlug noch einen Flickflack, bevor ihn die Sicherheitskräfte unsanft entfernten. Die tunesischen Fans riefen daraufhin lautstark "Palästina, Palästina".

SN/APA/AFP/ANTONIN THUILLIER Ein Flitzer mit Akrobatik und Palästina-Fahne bei Tunesien-Frankreich