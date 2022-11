Frankreich legt Beschwerde gegen aberkanntes Tor ein

Frankreich geht nach der Niederlage gegen Tunesien am Mittwoch in die Berufung. Der Grund: Antoine Griezmann hatte in der 98. Minute beim Stand von 1:0 für Tunesien den Ausgleich erzielt, der nach einer Videoüberprüfung aber aberkannt wurde, weil der VAR eine Abseitsposition Griezmanns beim Abspiel von Aurelien Tchouameni erkannt hatte. Der Ball war von einem Verteidiger geblockt worden und zu Griezmann gekommen, der zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Abseits stand.

SN/APA/AFP/ADRIAN DENNIS Das vermeintliche Griezmann-Tor sorgt für Diskussionen