Frankreich - Polen im WM-Achtelfinale ist nächstes Starduell

Nach Lewandowski - Messi ist vor Lewandowski - Mbappé. Auf Robert Lewandowski, dem Superstar und Kapitän der polnischen Nationalmannschaft, wartet am Sonntag im Achtelfinale der Fußball-WM in Katar nach dem Aufeinandertreffen im letzten Gruppenspiel mit Lionel Messi der nächste Star-Gipfel mit Kylian Mbappé, wenn die Polen im Al Thumama Stadion in Doha auf Titelverteidiger Frankreich treffen. Zu favorisieren sind klar die Franzosen, zu schwach waren zuletzt die Polen.

SN/APA/AFP/FRANCK FIFE/GLYN KIRK Frankreich - Polen ist auch Mbappé - Lewandowski