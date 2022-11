Ghana feiert Aushilfscoach Addo - Bento verärgert

Ghanas Interims-Teamchef Otto Addo hat mit seinem Team bei der Fußball-WM in Katar alle Chancen auf den Aufstieg ins Achtelfinale. "Das war sehr emotional", sagte der 47-jährige gebürtige Hamburger am Montag nach dem 3:2 in Al-Rayyan gegen Südkorea und sprach zudem voller Stolz über sein Team und den Machtwinner Mohammed Kudus. "Er ist ein super Typ und hat einen ganz tollen Charakter. Er ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, ein großer Spieler zu werden", lobte Addo.

SN/APA/AFP/GLYN KIRK Addo mit Ghana auf Achtelfinal-Kurs