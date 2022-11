Iran im Aufstiegsrennen - Politik bleibt allgegenwärtig

Mit dem Sieg über Wales hat sich der mit seinen inneren Dämonen kämpfende Iran am Freitag zurück ins Achtelfinal-Rennen der Fußball-WM von Katar gebracht. Der Protestfaktor gegen die politische Führung in der Heimat trat diesmal ein wenig in den Hintergrund. Die Spieler sangen die Hymne leise mit, nachdem über drohende drastische Sanktionen vonseiten der Regierung berichtet wurde. Der Leistung war das nicht abträglich. Die Vorgänge im Iran bleiben dennoch allgegenwärtig.

Mit einer Steigerung nach der Pause erarbeitete sich "Team Melli" dank des 2:0 die verdiente Chance, erstmals in die WM-K.o.-Runde einzuziehen. Am Dienstag kommt es zum Gruppenfinale gegen die USA - auf der politischen Bühne seit langem der Erzfeind der Islamischen Republik Iran. Zwischen beiden Ländern gibt es enorme politische Spannungen, unter anderem wegen des iranischen Atomprogramms. Insbesondere für den Iran ist die Partie daher mehr als nur ein Fußballspiel. Beim bisher letzten WM-Duell der beiden Erzfeinde 1998 in Frankreich sorgte das 2:1 für ein tagelanges Volksfest.

Das wäre wohl auch diesmal nicht anders - zumal man ja auch die Aufstiegspremiere bei einer WM-Endrunde fixieren würde. Der Iran hat derzeit drei, die USA zwei Punkte am Konto. Ein Sieg würde in jedem Fall den Aufstieg bringen, ein Remis reicht, wenn Wales nicht gegen England gewinnt. Im unwahrscheinlich Fall, dass der walisische Sieg über England allerdings mit vier oder mehr Toren Unterschied ausfällt, sogar dann.

Coach Carlos Queiroz wollte daran noch nicht denken, der Portugiese strich nicht zuletzt die mentale Stärke seiner Spieler hervor. Denn die stehen angesichts der Lage in der Heimat vor einer Zerreißprobe. Viele Iranerinnen und Iraner hoffen, dass die Fußball-Profis die WM für Solidaritätsaktionen für die Anti-Regierungsproteste in der Heimat nutzen.

Auf den Rängen gab es auch am Freitag mehrere Unterstützungsbekundungen. Eine Frau hatte dunkelrote Tränen unter ihren Augen aufgemalt und hielt ein Fußball-Trikot mit der Aufschrift "Mahsa Amini - 22": eine Referenz an die 22-jährige kurdische Frau, deren Tod in Polizeigewahrsam vor zwei Monaten die Proteste ausgelöst hatte. Ein Mann neben ihr hielt ein Shirt mit den Worten "Women, Life, Freedom" in die Höhe. Während der Hymne wurde auf der Videowand ein herzzerreißend weinender älterer Fan mit einer iranischen Fahne gezeigt.

Queiroz ist sich der besonderen Situation bewusst. "Wir haben mit unglaublichem, unglaublichem Charakter gespielt, wie es für unser Team prinzipiell auch üblich ist. Das Gefühl von Einheit, Zusammengehörigkeit ist immer dabei", sagte der 69-Jährige, der dank der späten Treffer von Rouzbeh Cheshmi (98.) und Ramin Rezaeian (101.) bei seiner vierten WM, der dritten mit dem Iran, zum zweiten Mal die K.o.-Phase erreichen kann. 2010 schaffte er mit Portugal den Einzug in die letzten 16.

Kritiker befürchten jedoch, dass ein Erfolg der Nationalmannschaft von der politischen Führung instrumentalisiert werden könnte, um von den landesweiten Protesten und den bisher Hunderten von Toten abzulenken. Wenige Minuten nach dem Schlusspfiff meldete sich Irans umstrittenerer Präsident Ebrahim Raisi zu Wort. "Ich bedanke mich für euren unermüdlichen Einsatz, der für so viel Freude beim Volk gesorgt hat", verkündete er. Die Opposition antwortete unmittelbar. "Es wäre schön, wenn wir heute alle diesen Sieg ausgiebig feiern könnten, wenn wir nicht um unsere Toten trauern würden", sagte die Oppositionspolitikern Asar Mansuri. Während des Spiels gegen Wales kam es laut Aktivisten erneut zu gewaltsamen Auseinandersetzungen im Südosten des Landes.

Freuen durften sich die iranischen Spieler über den Applaus aus dem walisischen Fanlager. Auf Instagram zeigte der Verband am Freitagabend ein Video, wo diese Szene nach dem Schlusspfiff zu sehen ist. "Das Nationalteam des Iran bedankt sich für diese fantastische Geste der sportlichen Unterstützung, gezeigt von der einzigartigen roten Wand der Waliser nach dem Ende dieses Spiels", schrieb das Team Melli.