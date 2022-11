Iran nutzte Regeländerung für Extra-Wechsel

Iran hat im Auftaktspiel gegen England direkt von einer Regeländerung Gebrauch gemacht, die der Weltverband FIFA bei der WM in Katar testet. Trainer Carlos Queiroz nahm beim 2:6 gegen England einen sechsten Wechsel in der regulären Spielzeit vor. Ein zusätzlicher Wechsel wird zugelassen, wenn bei einem Spieler der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung besteht. Regulär ist ein sechster Wechsel erst in einer möglichen Verlängerung angedacht.

Irans Goalie Ali Beiranvand musste nach einem heftigen Zusammenprall mit Teamkollege Majid Hosseini in der Anfangsphase ausgewechselt werden. Queiroz nahm in der Folge fünf weitere Wechsel vor. Beiranvand wurde nach der Partie ins Spital gebracht.