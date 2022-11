Fans von nicht berücksichtigtem Sancho "sehen schwarz"

Der englischen Fußball-Starspieler Jadon Sancho hat alle seine Posts bei Instagram gelöscht und schaltete sein Profilbild komplett auf schwarz. Über die Gründe war zunächst nichts bekannt. Sancho war von Nationaltrainer Gareth Southgate nicht für die WM berufen worden, die für Vize-Europameister England an diesem Montag (14.00 Uhr MEZ) mit einem Spiel gegen die iranische Auswahl beginnt.

Wegen schlechter Leistungen und einer Undiszipliniertheit hatte der 22-Jährige bei den Three Lions in den vergangenen zwölf Monaten den Anschluss verloren. Beim EM-Finale 2021 gegen Italien war der frühere Dortmunder noch kurz vor dem Elfmeterschießen eingewechselt worden und hatte anschließend wie Bukayo Saka und Marcus Rashford vom Punkt vergeben. Der Titel im Londoner Wembley-Stadion ging an die Italiener, am Sonntag in Wien 0:2-Verlierer gegen Österreich.