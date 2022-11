Kameruns Teamchef zu Onana: "Team steht über Einzelnem"

Kameruns Fußball-Nationalteam hat am Montag ohne Startormann Andre Onana ein 3:3-Remis im zweiten Gruppe-G-Spiel bei der WM in Katar gegen Serbien eingefahren. Der Schlussmann von Inter Mailand war von Teamchef Rigobert Song in Al Wakrah aus disziplinären Gründen nicht aufgeboten worden. "Ich weiß, was ich zu tun habe: Sicherzustellen, dass das Team über jedem Einzelnen steht", betonte Song, der diesmal Devis Epassy das Vertrauen geschenkt hatte.

SN/APA/AFP/ISSOUF SANOGO Onana und Song sind nicht gut aufeinander zu sprechen