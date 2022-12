Kameruns Verbandschef Eto'o bereut Angriff auf Fan bei WM

Im Wirbel um seine körperliche Attacke auf einen Fan bei der Fußball-WM in Katar hat Kameruns Verbandschef Samuel Eto'o Reue gezeigt. "Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich meine Beherrschung verloren habe und auf eine Weise reagiert habe, die nicht zu mir passt", schrieb der frühere Weltklasse-Torjäger am Dienstag bei Instagram. Zuvor hatte ein Video gezeigt, wie Eto'o am Rande des WM-Achtelfinales Brasilien gegen Südkorea einen Mann schlägt.

SN/APA/AFP/ISSOUF SANOGO Eto'o entschuldigte sich für sein Fehlverhalten