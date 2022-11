Katars WM-Spieler sind Botschafter zweiter Klasse

Fußballer mit Einwandererbiografie bilden den Kern des katarischen Nationalteams, volle Bürgerrechte haben sie aber nicht.

Die Basis des katarischen Fußballs liegt in der Aspire Zone, in einem der modernsten Sportzentren der Welt. Wer das Gelände im Westen von Doha zu Fuß umrunden will, benötigt mehr als eine Stunde. Im Inneren öffnet sich ein schier endloser Parcours aus überdachten Trainingsplätzen und klimatisierten Fitnessräumen. Dazwischen Labore, gläserne Bürokomplexe und ganze Etagen für Trainingslehre, Medizin und Physiotherapie.

In den Gängen sind Fotos und Zitate berühmter Fußballer angebracht: Maradona, Pelé, Messi. Dazwischen fällt ein Spieler in burgunderrotem ...