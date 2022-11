Klimatische Bedingungen für Rangnick Faktor im WM-Rennen

Laut ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick wird im Kampf um den Titel bei der Fußball-WM in Katar auch die Anpassungsfähigkeit an die äußeren Umstände eine Rolle spielen. Einen Weltmeister-Tipp wollte der Deutsche auch nach Österreichs Länderspiel-Erfolg gegen Italien (2:0) nicht abgeben. "Aber ich kann einmal sicher sagen, Katar wird nicht Weltmeister", erklärte der Deutsche nach dem WM-Eröffnungsspiel, in dem der Gastgeber am Sonntag gegen Ecuador völlig chancenlos war (0:2).

SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Rangnick unter Palmen - vergangene Woche im ÖFB-Camp in Marbella