Kroatien und Belgien im direkten Duell gegen frühes Out

Kroatien oder Belgien - ziemlich sicher geht es bei der Fußball-WM in Katar nur für eines der beiden im Vorfeld als Top-Teams gehandelten Mannschaften weiter. Für in die Jahre gekommene Stars wie Luka Modric (37) auf der einen oder Eden Hazard (31) und Kevin de Brunye (31) auf der anderen Seite steht wohl die letzte Titelchance bei einem Weltturnier auf dem Spiel, wobei vor dem Duell am Donnerstag (16.00 Uhr/live ServusTV) die Lage für die Belgier schwieriger ist.

SN/APA/AFP/JACK GUEZ De Bruynes Belgiern droht frühes WM-Aus