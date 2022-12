Kroatien und Marokko im "großen Finale" um Platz drei

Kroatien und Marokko kämpfen bei der Fußball-WM in Katar um den dritten Platz. Bei beiden Teams ist die Trauer nach dem verpassten Finale zwar noch nicht vollständig erloschen, allerdings überwiegen Stolz und Freude über das bisher Erreichte. Vor dem Duell am Samstag (16.00 Uhr/live ServusTV) sprechen die Kroaten sogar von einem "großen Finale", das Überraschungsteam aus Marokko will die beeindruckende Reise mit einem letzten Erfolgserlebnis krönen.

SN/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV Marokko will das WM-Abenteuer mit Platz drei krönen