Kroatien warf Japan erst im Elfmeterschießen hinaus

Vizeweltmeister Kroatien steht im Viertelfinale der Fußball-WM in Katar. Luka Modric und Co. wären am Montag allerdings fast über Favoritenschreck Japan gestolpert, arbeiteten sich von einem 0:1-Pausenrückstand noch zu einem 3:1-(1:1,1:1,0:1)-Sieg im Elfmeterschießen. Viertelfinalgegner am Freitag ist möglicherweise Turnierfavorit Brasilien, der später am Montag (20.00 Uhr) auf Südkorea traf.

SN/APA (AFP)/ANNE-CHRISTINE POUJOUL Gro§e Freude bei den Kroaten