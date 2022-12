Kroatien will Argentiniens Traum vom 3. Titel beenden

Die Hoffnungen auf die "Hexa" von Rekordweltmeister Brasilien hat Kroatien zunichte gemacht, nun will der Vize-Weltmeister auch den Traum von Lionel Messi beenden. Dem Superstar, der bei der Fußball-WM in Katar seine Karriere mit dem Titel krönen will, soll kein Platz zur Entfaltung gelassen werden. So lautet der Plan von Kroatiens Teamchef Zlatko Dalic vor dem Halbfinale am Dienstag (20.00 Uhr/live ServusTV) in Lusail gegen Argentinien.

SN/APA/AFP/ODD ANDERSEN Die Chefs der Argentinier: Teamchef Scaloni und sein Star Messi