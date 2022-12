Kroatien zeichnet Parallelen zum WM-Auftritt vor vier Jahren

Kroatiens Auftritt in der K.o.-Phase der Fußball-WM in Katar weist Parallelen zu demjenigen bei der WM 2018 in Russland auf, als die "Vatreni" bis ins Finale vorstießen. In Katar hat sich Kroatien im Viertelfinale zum zweiten Mal im Penaltyschießen durchgesetzt. Nach Japan unterlag auch Topfavorit Brasilien der Auswahl von Trainer Zlatko Dalic. Ähnlich war es vor vier Jahren: Damals gewannen die Kroaten erst gegen die Dänen und dann gegen Gastgeber Russland in Elferkrimis.

SN/APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Livakovic gibt in Katar den Elferkiller