Kroatiens WM-Helden in der Heimat wie Weltmeister empfangen

Die kroatischen Fußballer sind in der Heimat empfangen worden, als hätten sie in Katar den WM-Titel gewonnen. Zehntausende Fans feierten am Sonntag auf den Straßen von Zagreb. Die Luftwaffe begleitete das Flugzeug der Mannschaft, bevor es in der Hauptstadt landete. Nach dem 2:1-Sieg gegen Marokko im Spiel um Platz drei hat das kleine Vier-Millionen-Einwohner-Land bei Weltmeisterschaften nun drei Medaillen in nur 24 Jahren geholt: Bronze 1998, Silber 2018, Bronze 2022.

SN/APA/AFP/DENIS LOVROVIC Kroatien ist stolz auf seine Kicker