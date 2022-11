Laut Sensor-Technologie Ronaldo ohne Ballkontakt bei Tor

Cristiano Ronaldo war sich ganz sicher. Das Tor gehört mir, zeigte Portugals Kapitän nach dem 2:0 im WM-Spiel am Montagabend gegen Uruguay immer wieder gestenreich an. Doch der Fußball-Weltverband FIFA sprach den 1:0-Führungstreffer im Lusail-Stadion in Katar nach anfänglichen Irritationen seinem Teamkollegen Bruno Fernandes zu - und auch die Auswertung der Sensor-Technologie im offiziellen Spielball spricht klar gegen Ronaldos Version.

SN/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV Fernandes (r.) schoss Portugals erstes Tor gegen Uruguay, sagt Adidas