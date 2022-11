Infantino hat alles richtig gemacht

Die Fußball-WM in Katar offenbart ganz grundlegende Missverständnisse, die im Wesen internationaler Sportverbände begründet liegen.

Ob Ruandas Hauptstadt Kigali ein freudvoller Ort ist, das entzieht sich unserer Kenntnis. Die meisten Menschen verbinden mit Ruanda einen grauenvollen Völkermord in den Neunziger Jahren. Doch für FIFA-Präsident Gianni Infantino wird Kigali im nächsten März zur Wohlfühl-Oase: Mangels Opposition und GegenKandidat wird er dort beim FIFA-Kongress als Präsident wieder gewählt. Er ist am Höhepunkt der Macht angekommen, weil er in der Währung liefert, die bei Sportverbänden zählt: Die laufende WM in Katar bringt der FIFA bis zu sechs Milliarden ...