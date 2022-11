Ligakollegen glauben an WM-Durchbruch von Bayerns Musiala

Die WM in Katar könnte laut Ansicht von Ligakollegen seine ganz große Bühne werden. Mit neun Toren und sieben Assists in 14 Einsätzen hat Jamal Musiala das deutsche Fußball-Oberhaus in dieser Saison im Sturm erobert. "Für mich ist er aktuell der beste Spieler der Bundesliga", sagte ÖFB-Teamkicker Christoph Baumgartner. Ein Stammplatz im deutschen Nationalteam ist dem 19-Jährigen von Bayern München deswegen aber noch nicht sicher.

SN/APA/dpa/Sven Hoppe Musiala ist mit 19 Jahren einer der möglichen Shootingstars der WM