Im ersten Halbfinale der Fußball-WM in Katar treffen am Dienstag die Mannschaften aus Argentinien und Kroatien aufeinander. Wem gelingt der Einzug in das WM-Finale? Verfolgen Sie das Match ab 20 Uhr hier im Liveticker!

SN/APA/AFP/NELSON ALMEIDA/ALFREDO ESTRELLA Luka Modric (links) trifft mit Kroatien im WM-Halbfinale auf die argentinische Elf rund um Superstar Lionel Messi.