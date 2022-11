WM in Katar live: Argentinien - Mexiko

Im Topspiel der Gruppe C treffen am Samstag Argentinien und Mexiko aufeinander. Die Argentinier rund um Lionel Messi und Co. gehen als Favorit in die Partie - zu sehen ab 20 Uhr hier im Liveticker!

SN/APA/AFP/KARIM SAHIB Ángel Di María, Lionel Messi und Rodrigo de Paul peilen mit Argentinien den Sieg an.