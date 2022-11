WM in Katar live: Brasilien - Schweiz

Favorit Brasilien trifft in seinem zweiten Spiel in der Gruppe G am Montag auf die Schweiz. Gelingt den Eidgenossen mit Salzburg-Stürmer Noah Okafor gegen die Seleção eine Überraschung? Verfolgen Sie das Spiel ab 17 Uhr hier im Liveticker!

SN/APA/AFP/STEFAN WERMUTH Jubelt Salzburg-Stürmer Noah Okafor auch für die Schweiz?