Das letzte Spiel des ersten Spieltags der Vorrunde findet am Donnerstag in der Gruppe G zwischen Brasilien und Serbien statt. Die Brasilianer zählen wie bei jeder WM auch in Katar wieder zum engsten Favoritenkreis. Bei Serbien steht Salzburg-Verteidiger Strahinja Pavlović am Platz. Verfolgen Sie das Match ab 20 Uhr hier im Liveticker!

SN/APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Brasilien verfügt mit Neymar und Co. über eine Menge Offensivpower.