WM in Katar live: Costa Rica - Deutschland

Deutschland trifft am Donnerstag in seinem letzten Spiel in der Gruppe E auf den krassen Außenseiter aus Costa Rica. Verfolgen Sie das Match ab 20 Uhr hier im Liveticker!

SN/IMAGO/Vitalii Kliuiev Manuel Neuer ist der sichere Rückhalt im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.