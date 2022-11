WM in Katar live: Frankreich - Dänemark

Zu einem absoluten Topspiel in der Gruppenphase der WM in Katar kommt es am Samstag zwischen Titelverteidiger Frankreich und Dänemark. Verfolgen Sie das Spiel in der Gruppe D ab 17 Uhr hier im Liveticker!

SN/APA/AFP/POOL/HANNAH MCKAY Nach dem Schock um Christian Eriksen bei der EM im Vorjahr greift Dänemark bei der WM in Katar wieder mit Eriksen an.