Das letzte Spiel in der Gruppe C bestreitet Argentinien am Mittwoch gegen Polen. Dabei treffen die beiden Topangreifer Lionel Messi und Robert Lewandowski aufeinander. Verfolgen Sie das Match ab 20 Uhr hier im Liveticker!

SN/IMAGO/Newspix Hat Polens Superstar Robert Lewandowski auch im Duell gegen Argentinien bei der WM in Katar gut lachen?