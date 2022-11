WM in Katar live: Wales - England

Zum Abschluss der Gruppe B treffen bei der WM in Katar am Dienstag die Mannschaften aus Wales und England aufeinander. Wer behält in dem prestigeträchtigen Nachbarschaftsduell die Oberhand? Verfolgen Sie das Match ab 20 Uhr hier im Liveticker!

SN/APA/AFP/JOHN THYS Wales kann sich auf seinen Superstar Gareth Bale verlassen.