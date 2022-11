Marokko überrascht gegen matte Belgier mit 2:0-Sieg

Mitfavorit Belgien ist bereits in der Gruppenphase der Fußball-WM in Katar ernsthaft ins Wanken geraten. Die Belgier mussten sich nach ihrem schmeichelhaften 1:0-Sieg zum Auftakt gegen Kanada am Sonntag in Doha Marokko völlig verdient mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Die Tore für die Marokkaner, die damit in Gruppe F vorerst die Tabellenführung übernahmen, erzielten die eingewechselten Abdelhamid Sabiri (73.) und Zakaria Aboukhlal (92.).

SN/APA (AFP)/FADEL SENNA Aboukhlal schie§t Belgien ins Jammertal