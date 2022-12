Mathew Leckie: Kämpfer, Krankenpfleger und australischer WM-Held

Nach dem ersten Achtelfinaleinzug seit 2006 wollen die Australier WM-Geschichte schreiben. Aufstiegsheld Mathew Leckie ist Schlüsselfigur eines Teams ohne Stars, aber mit Spirit.

Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass Lionel Messi und Co. in der Vorbereitung auf ihr WM-Achtelfinale auch Szenen aus alten Spielen des FSV Frankfurt oder des FC Ingolstadt gesehen haben. Auf den einst jahrelang in Deutschland spielenden Mathew Leckie sollten die Argentinier vor ihrem Duell mit dem krassen Außenseiter Australien aber ein besonderes Auge haben. Der 31-Jährige ist der Offensivstar der "Socceroos", die bei der Fußball-WM in Katar für Furore und in der Heimat für Ekstase sorgen. Ohne große Namen, dafür ...