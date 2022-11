Messi bricht den Bann, Argentinien zurück im Titelrennen

Mitfavorit Argentinien hat bei der Fußball-WM in Katar am Samstag seine Wiederauferstehung gefeiert - und darf sich einmal mehr bei Lionel Messi bedanken. Vier Tage nach der Blamage gegen Saudi-Arabien brach der Altmeister (64.) in seinem 167. Länderspiel den Bann, die "Albiceleste" siegte gegen ein ultradefensives Mexiko schließlich 2:0 (0:0). Im Finish traf auch Zukunftshoffnung Enzo Fernandez (87.), der Doppelweltmeister hat das Schicksal damit wieder in eigener Hand.

SN/APA (AFP)/KIRILL KUDRYAVTSEV Argentiniens Messias bricht gegen Mexiko den Bann