Messi trifft in allen WM-Phasen - Meiste Tor-Beteiligungen

Argentiniens Superstar Lionel Messi hat in Katar laut des Datendienstleisters Opta als erster Spieler überhaupt bei einer Fußball-WM sowohl in der Gruppenphase als auch in allen K.o.-Runden jeweils mindestens ein Tor erzielt. Vor seinem verwandelten Elfer am Sonntag im gewonnenen Finale gegen Frankreich in der 23. Minute war er auch schon in der Vorrunde sowie dem Achtel-, Viertel-und Halbfinale erfolgreich. Danach erzielte er in der Verlängerung noch einen weiteren Treffer.

SN/APA/AFP/ODD ANDERSEN Messi hat sich seinen großen Traum erfüllt