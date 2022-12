Messi will Karriere im Nationalteam noch nicht beenden

Der frischgebackene Fußball-Weltmeister Lionel Messi will weitermachen - zumindest noch ein paar Partien. "Ich möchte noch ein paar Spiele als Weltmeister erleben", sagte der Argentinier nach dem 4:2 im Elfmeterschießen des WM-Finales gegen Frankreich am Sonntagabend im Sender TyC Sports. "Ich liebe den Fußball, was ich tue. Ich genieße es, in der Nationalmannschaft zu sein."

SN/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV Der Superstar will weitermachen