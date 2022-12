Mexikanische Politikerin sieht Messi als "Persona non grata"

Die mexikanische Abgeordnete María Clemente García will Lionel Messi in ihrer Heimat zur "Persona non grata" erklären lassen. Die 37-Jährige von der linksgerichteten Morena-Partei richtete eine entsprechende Forderung an das Außenministerium. Chancen dürfte sie damit aber kaum haben. Die Politikerin wirft dem Kapitän der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft Verachtung und mangelnden Respekt gegenüber Mexiko vor.

SN/APA/AFP/JUAN MABROMATA Messi darf sich über Stimmen aus Mexiko wundern