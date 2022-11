Mexikos Sturmlauf unbelohnt - 2:1 über Saudis zu wenig

Der 2:1-(0:0)-Sieg Mexikos über Saudi-Arabien ist wohl der bisher bitterste bei der Fußball-WM in Katar. Am Mittwoch setzten sich die haushoch überlegenen "Ticols" dank der Treffer von Henry Martin (48.) und Luis Chavez (52.) in Lusail zwar verdient durch, vermochten ihr klares Chancenplus aber nicht in weitere Treffer umzumünzen. Damit hatten sie im Kampf ums Achtelfinale das Nachsehen gegenüber den punktegleichen Polen, die im Parallelspiel Argentinien mit 0:2 unterlagen.

SN/APA (AFP)/ALFREDO ESTRELLA Chavez traf beim Sieg, der am Schluss nicht zum Aufstieg reicht