Mit "Opus" ans Werk: Maradona-Reminiszenz für Argentinier

Nun soll auch noch eine österreichische Band den Argentiniern bei der Sieg-Mission gegen Mexiko an diesem Samstag (20.00 Uhr) helfen - mit einer Reminiszenz an den legendären Diego Maradona. In den sozialen Netzwerken postete der Verband nach dem Abschlusstraining bei der Fußball-WM in Katar am Freitag, dem zweiten Todestag Maradonas, einen kurzen Video-Zusammenschnitt von der letzten Übungseinheit vor dem möglichen Alles-oder-Nichts-Spiel.

SN/APA/AFP/JUAN MABROMATA Messi gewann im Gegensatz zu Maradona noch keinen WM-Titel